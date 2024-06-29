ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян, – ЗМІ
Сьогодні, 13:18
Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.
Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.
Як дізналася УП, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.
В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені.
Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що "відповідю ДБР не задоволений".
"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", – додав "азовець".
Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.
Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.
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Про це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.
Як дізналася УП, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.
В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені.
Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що "відповідю ДБР не задоволений".
"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", – додав "азовець".
Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.
Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.
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