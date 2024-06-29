ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян, – ЗМІ

Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.



Про це повідомили співрозмовники



Як дізналася УП, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.



В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені.



Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що "відповідю ДБР не задоволений".



"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", – додав "азовець".



Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.



За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.



Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.



У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенантапід час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардіїПро це повідомили співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах.Як дізналася УП, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені.Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що "відповідю ДБР не задоволений"."Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", – додав "азовець".Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.Після оприлюднення заяви президентзамінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генералаУ ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.

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