Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги

Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги
Прикордонницю з Волині нагороджено орденом княгині Ольги.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Державну нагороду військовослужбовиці Волинського загону Марії Ососкало днями у Києві вручив міністр внутрішніх справ.

Марія за освітою медик, і уже сім років проходить службу в прикордонному відомстві. Працювала фельдшером в підрозділах охорони кордону та прикордонному загоні. З початку минулого року - на посаді фельдшера медичного пункту прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону.

За цей час двічі разом з підрозділом упродовж кількох місяців виконувала завдання у зоні активних бойових дій на Донеччині. Там рятувала життя побратимів на найгарячіших напрямках фронту. У складі медбригади надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям на різних етапах евакуації, а також на стабілізаційних пунктах. Чимало прикордонників завдячують їй врятованим життям.
Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги

Найтяжче, каже медикиня, це звісно ж смерть побратима. «Але ще страшніше – не встигнути. Не встигнути надати першу допомогу, не встигнути довезти… А коли встигаєш, і здавалося б усе має бути добре, а боєць помирає. Оце справді невимовно тяжко і прикро», - додає прикордонниця.
Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги

За особисту мужність і самовідданість Марію нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Вручаючи заслужену нагороду, Ігор Клименко подякував прикордонниці та усім захисникам за стійкість та вірність присязі.
Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги

«Вітаємо Марію з нагородою і дякуємо за службу. Пишаємось!» - зазначають прикордонники.
Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги
Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги
Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги
Прикордонницю з Волині нагородили орденом княгині Ольги

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Теги: Волинь, прикордонниця, нагорода
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