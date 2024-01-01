Росіяни вкотре зганьбилися на недолугому фейку





Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.



За словами пропагандистів, «машина повністю згоріла».



Насправді поширювана рашистами інформація не відповідає дійсності. Взявши за основу новину від МВС України про атаку російського дрона по поліцейській машині, ru-пропагандисти вигадали свою історію, мета якої – дискредитувати мобілізаційний процес.



«Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», - закликають українців у ЦПД РНБО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що колишні ув'язнені, які мобілізувались до ЗСУ, «вдарили по поліцейському автомобілю на Сумщині».Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.За словами пропагандистів, «машина повністю згоріла».Насправді поширювана рашистами. Взявши за основу новину від МВС України про атаку російського дрона по поліцейській машині, ru-пропагандисти вигадали свою історію, мета якої – дискредитувати мобілізаційний процес.«Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», - закликають українців у ЦПД РНБО.

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