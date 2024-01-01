Росіяни вкотре зганьбилися на недолугому фейку

Росіяни вкотре зганьбилися на недолугому фейку
Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що колишні ув'язнені, які мобілізувались до ЗСУ, «вдарили по поліцейському автомобілю на Сумщині».

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

За словами пропагандистів, «машина повністю згоріла».

Насправді поширювана рашистами інформація не відповідає дійсності. Взявши за основу новину від МВС України про атаку російського дрона по поліцейській машині, ru-пропагандисти вигадали свою історію, мета якої – дискредитувати мобілізаційний процес.
Росіяни вкотре зганьбилися на недолугому фейку

«Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації», - закликають українців у ЦПД РНБО.

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Теги: фейки, росія
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