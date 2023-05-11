Обміняли й відправили в росію ще двох священиків УПЦ МП, які були засуджені за держзраду

Обміняли й відправили в росію ще двох священиків УПЦ МП, які були засуджені за держзраду
Крім митрополита Іонафана, обміняли й відправили в росію ще двох священиків УПЦ МП.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на "Релігійну правду".

Уповноважена з прав людини рф Татьяна Москалькова повідомила, що це - засуджені в Україні Микола Закроєць і Олександр Лунєгов.

Клірик Дніпропетровської єпархії Лунєгов був засуджений до п’яти років за звинуваченням у виправданні агресії проти України. Після затримання у Лунєгова вилучили мобілку і слідчі побачили, що священник був підписаний на антиукраїнські пабліки "МИР Z", "Z", "Army", "НОВОСТИ РФ". Також він був учасником чат-боту «"VоZмездие", який створено для збору відомостей щодо Збройних сил України.

Другий священник, настоятель Георгіївського храму УПЦ МП в Ямполі Закроєць, засуджений на 15 років за держзраду.

Згідно з судовим вироком, Закроєць надавав інформацію про адресу проживання та контакти голови Ямпільської громади. Крім того, чоловік передав дані і про керівників правоохоронних органів Шостки та Ямполя, інших керівників місцевих органів влади в Шосткинському районі та журналістів Ямполя.

На фото: Засуджений за державну зраду священник УПЦ МП Микола Закроєць.

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Теги: священники, росія, обмін
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