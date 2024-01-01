У ковельській школі зведуть укриття за 7 мільйонів

У ковельській школі зведуть укриття за 7 мільйонів
Управління освіти виконкому Ковельської міської ради замовило спорудження укриття для школи за 7,29 мільйона гривень. Підряд отримала фірма «СМ-Рембуд».

Про це пише Сила правди.

Відкриті торги на будівництво укриття для школи №9, що знаходиться на вулиці Олександра Олеся, 9 у Ковелі, відбулися 17 травня 2024 року. Очікувана вартість закупівлі становила 8,58 мільйона гривень. На тендер зареєструвалося три підприємства: «СМ-Рембуд» з Володимира, «Компанія Барбакан» з Києва, а також «Волиньдорбуд», що зареєстроване у Ковелі.

Перемогу із найдешевшою тендерною пропозицією у 7,29 мільйона гривень здобула фірма «СМ-Рембуд». На ринку вона близько семи років, основний вид діяльності – організація будівництва будівель. Щоправда, у 2020 році нинішнього керівника та власника «СМ-Рембуд» Олександра Мазуркевича судили за те, що на посаді інженера технічного нагляду підписав акт про приймання виконаних будівельних робіт, де містилися недостовірні дані. Тоді він визнав свою вину, а Ківерцівський районний суд Волинської області звільнив його від кримінальної відповідальності.

З результатами торгів на будівництво укриття не погодилася столична фірма «Компанія Барбакан» й 29 травня висунула вимогу на усунення порушень, в якій заявила, що тендерна документація володимирської фірми містить деякі неправдиві та неповні дані. Аргументи столичних будівельників не переконали замовника і 31 травня той відмовився скасовувати результати торгів.


Згідно із договором від 5 червня 2024 року «СМ-Рембуд» має збудувати поряд зі школою окреме укриття з площею приміщень 150 квадратів до 31 грудня 2024 року. Воно має вміщувати сотню осіб. Через таку площу приміщення школярам доведеться навчатися у дві зміни, нині ж діти долучаються до уроків дистанційно. Про це розповів начальник управління освіти виконкому Ковельської міськради Віктор Бичковський.

«Школа, яка має 250 дітей, працює дистанційно… Тим паче, там таке місце, що немає жодного приміщення, яке могло б використовуватися як укриття. Ми змушені були замовляти документацію і змушені це робити», – пояснив Віктор Бичковський.

Також зазначив, що з нового року в закладі буде менше учнів, тому місця має вистачити.


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Теги: тендер, гроші
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