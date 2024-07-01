Справу про розтрату зерна в Луцьку розгляне Верховний Суд

визнали винуватими колишнього директора державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» Степана Москвича та ексначальника елеватора підприємства Леоніда Тимофіюка у розтраті зерна на 56 млн грн.



Таке рішення 25 червня ухвалив Касаційний кримінальний суд, повідомляє «



Як відомо, антикорупційний суд призначив 10 років позбавлення волі ексдиректору Луцького КХП №2 Степану Москвичу, а колишньому начальнику елеватора підприємства Леоніду Тимофіюку – 7,5 років. Також їм призначили додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Апеляційна палата ВАКС залишила цей вирок без змін.



Сторона захисту подала скаргу на ці рішення. Верховний суд розгляне касацію.



«Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою захисника в інтересах засудженого (Степана Москвича – ред.) на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 березня 2024 року щодо (Москвича та Тимофіюка – ред.)», – ідеться в рішенні.



Нагадаємо, за версією обвинувачення, ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) в листопаді 2013 року передав збіжжя на відповідальне зберігання до Луцького КХП №2. Його тодішній керівник Москвич без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. Відвантаження забезпечив на той момент начальник елеватора Тимофіюк. У такий спосіб упродовж лютого-червня 2014 року з елеватора Луцького КХП №2 вивезли понад 26 тисяч тон збіжжя, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству збитків на суму понад 56 млн грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховний Суд розгляне скаргу на вирок, якими колишнього директора державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»та ексначальника елеватора підприємствау розтраті зерна на 56 млн грн.Таке рішення 25 червня ухвалив Касаційний кримінальний суд, повідомляє « Слово і діло ».Як відомо, антикорупційний суд призначив 10 років позбавлення волі ексдиректору Луцького КХП №2 Степану Москвичу, а колишньому начальнику елеватора підприємства Леоніду Тимофіюку – 7,5 років. Також їм призначили додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Апеляційна палата ВАКС залишила цей вирок без змін.Сторона захисту подала скаргу на ці рішення. Верховний суд розгляне касацію.«Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою захисника в інтересах засудженого (Степана Москвича – ред.) на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22 березня 2024 року щодо (Москвича та Тимофіюка – ред.)», – ідеться в рішенні.Нагадаємо, за версією обвинувачення, ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) в листопаді 2013 року передав збіжжя на відповідальне зберігання до Луцького КХП №2. Його тодішній керівник Москвич без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. Відвантаження забезпечив на той момент начальник елеватора Тимофіюк. У такий спосіб упродовж лютого-червня 2014 року з елеватора Луцького КХП №2 вивезли понад 26 тисяч тон збіжжя, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству збитків на суму понад 56 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію