На луцькій Алеї почесних поховань встановлюють пам’ятники загиблим Героям

На луцькій Алеї почесних поховань встановлюють пам’ятники загиблим Героям
На цвинтарі у Гаразджі Луцького району цьогоріч триватимуть роботи з встановлення монументів загиблим воїнам.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк, пише телеграмканал misto.media.

Він додав, що наразі розширення алеї триває. Для робіт з розширення у наступному році розробляють проєктну документацію.

Нагадаємо, що у Луцькій громаді торік провели Всеукраїнський конкурс на визначення кращої концепції облаштування сектору почесних поховань. Згідно з концепцією, його робитимуть з не надто помпезним нагромадженням каменю і металу й органічно вплетене у цвинтар.

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Теги: вшанування, Волинь
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