На луцькій Алеї почесних поховань встановлюють пам’ятники загиблим Героям

триватимуть роботи з встановлення монументів загиблим воїнам.



Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк,



Він додав, що наразі розширення алеї триває. Для робіт з розширення у наступному році розробляють проєктну документацію.



Нагадаємо, що у Луцькій громаді торік провели Всеукраїнський конкурс на визначення кращої концепції облаштування сектору почесних поховань. Згідно з концепцією, його робитимуть з не надто помпезним нагромадженням каменю і металу й органічно вплетене у цвинтар.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На цвинтарі у Гаразджі Луцького району цьогорічз встановлення монументів загиблим воїнам.Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради пише телеграмканал misto.media.Він додав, що наразі розширення алеї триває. Для робіт з розширення у наступному році розробляють проєктну документацію.Нагадаємо, що у Луцькій громаді торік провели Всеукраїнський конкурс на визначення кращої концепції облаштування сектору почесних поховань. Згідно з концепцією, його робитимуть з не надто помпезним нагромадженням каменю і металу й органічно вплетене у цвинтар.

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