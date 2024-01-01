На луцькій Алеї почесних поховань встановлюють пам’ятники загиблим Героям
Сьогодні, 18:37
На цвинтарі у Гаразджі Луцького району цьогоріч триватимуть роботи з встановлення монументів загиблим воїнам.
Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк, пише телеграмканал misto.media.
Він додав, що наразі розширення алеї триває. Для робіт з розширення у наступному році розробляють проєктну документацію.
Нагадаємо, що у Луцькій громаді торік провели Всеукраїнський конкурс на визначення кращої концепції облаштування сектору почесних поховань. Згідно з концепцією, його робитимуть з не надто помпезним нагромадженням каменю і металу й органічно вплетене у цвинтар.
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Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк, пише телеграмканал misto.media.
Він додав, що наразі розширення алеї триває. Для робіт з розширення у наступному році розробляють проєктну документацію.
Нагадаємо, що у Луцькій громаді торік провели Всеукраїнський конкурс на визначення кращої концепції облаштування сектору почесних поховань. Згідно з концепцією, його робитимуть з не надто помпезним нагромадженням каменю і металу й органічно вплетене у цвинтар.
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