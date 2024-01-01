Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 22-24°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вдень місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 20-25°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь 25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 22-24°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вдень місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 20-25°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь 25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під час негоди на Волині зламане дерево впало на авто
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня
Сьогодні, 20:00
На хабарі погорів ексначальник Мін’юсту на заході України
Сьогодні, 19:00
Три країни НАТО розміновують Чорне море
Сьогодні, 18:12