Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 липня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 липня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 22-24°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ. Гроза. Вдень місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 20-25°.

Температура води в річці Стир та в озері Світязь 25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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