Під час негоди на Волині зламане дерево впало на авто





Це сталося 1 липня о 16:20, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині.



Рятувальники бензопилою розрізали повалене гілля і вивільнили транспортний засіб.



О 17:10 рятувальники отримали ще один виклик на ліквідацію наслідків негоди — у селі Піски Берестечківської громади дерево впало на проїжджу частину та перекрило рух транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок негоди у селі Будятичі Володимирського району на Волині зламане дерево заблокувало легкове авто.Це сталося 1 липня о 16:20, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині.Рятувальники бензопилою розрізали повалене гілля і вивільнили транспортний засіб.О 17:10 рятувальники отримали ще один виклик на ліквідацію наслідків негоди — у селі Піски Берестечківської громади дерево впало на проїжджу частину та перекрило рух транспорту.

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