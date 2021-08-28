Під час негоди на Волині зламане дерево впало на авто
Сьогодні, 20:15
Внаслідок негоди у селі Будятичі Володимирського району на Волині зламане дерево заблокувало легкове авто.
Це сталося 1 липня о 16:20, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині.
Рятувальники бензопилою розрізали повалене гілля і вивільнили транспортний засіб.
О 17:10 рятувальники отримали ще один виклик на ліквідацію наслідків негоди — у селі Піски Берестечківської громади дерево впало на проїжджу частину та перекрило рух транспорту.
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Це сталося 1 липня о 16:20, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Волині.
Рятувальники бензопилою розрізали повалене гілля і вивільнили транспортний засіб.
О 17:10 рятувальники отримали ще один виклик на ліквідацію наслідків негоди — у селі Піски Берестечківської громади дерево впало на проїжджу частину та перекрило рух транспорту.
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