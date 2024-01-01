Завтра в Україні застосовуватимуть три черги відключень світла одночасно: графік





Про це повідомили в телеграм-каналі "Укренерго".



Причина застосування такої схеми відключень полягає у значному зростанні енергоспоживання через спеку.



"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", – додали в "Укренерго".



Подивитися графік для вашої черги можна сайті "Волиньобленерго" за цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 2 липня 2024 року, в Україні обленерго будуть задіювати три черги віключень електроенергії одночасно. Такі обмеження будуть застосовуватися упродовж всієї доби.Про це повідомили в телеграм-каналі "Укренерго".Причина застосування такої схеми відключень полягає у значному зростанні енергоспоживання через спеку."Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", – додали в "Укренерго".Подивитися графік для вашої черги можна сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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