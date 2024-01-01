Завтра в Україні застосовуватимуть три черги відключень світла одночасно: графік
Сьогодні, 21:12
У вівторок, 2 липня 2024 року, в Україні обленерго будуть задіювати три черги віключень електроенергії одночасно. Такі обмеження будуть застосовуватися упродовж всієї доби.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Укренерго".
Причина застосування такої схеми відключень полягає у значному зростанні енергоспоживання через спеку.
"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", – додали в "Укренерго".
Подивитися графік для вашої черги можна сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це повідомили в телеграм-каналі "Укренерго".
Причина застосування такої схеми відключень полягає у значному зростанні енергоспоживання через спеку.
"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", – додали в "Укренерго".
Подивитися графік для вашої черги можна сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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