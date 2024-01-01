Чому цьогоріч у ПЦУ немає Петрового посту: пояснення волинського священника

Чому цьогоріч у ПЦУ немає Петрового посту: пояснення волинського священника
У окремих церков східного обряду 1 липня розпочинається Петрів піст. Через перехід на новий календар цьогоріч у Православної церкви України «випав» Петрів піст.

Журналісти ВСН вирішили поцікавитися у голови інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Православної Церкви України, священника кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку, протоієрея Віталія Собка, що робити тим вірянам ПЦУ, які все таки хочуть поститися.

«Петрів піст – це завжди різний період часу, оскільки його початок залежить від того, коли відзначається Пасха. Петрівка завжди починається у понеділок після неділі всіх святих, тобто за тиждень після Трійці і триває до свята Апостолів Петра й Павла. Цього року Пасха досить пізня, тож піст мав би розпочатися сьогодні, 1 липня.

Але за новоюліанським календарем, на який перейшла наша Церква минулого року, торжество Петра й Павла – 29 червня. Свято вже минуло, а значить виходить, що Петрівка «випадає». Незвично, звісно, тому для тих, хто все ж таки бажає попостити в цей час, хто акцентує на збереженні цієї традиції, навіть коли склалася така виняткова ситуація, – можна зробити це 1–5 липня», - розповів Віталій Собко.

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Теги: Петрів піст, ПЦУ
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