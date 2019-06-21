Куди найчастіше волиняни їздять відпочивати за кордон
Сьогодні, 22:43
Літній туристичний сезон завжди приносить хвилю очікувань та планів на незабутній відпочинок. Волиняни не є винятком, активно обираючи місця для проведення своєї відпустки.
Чимало мешканців області обирають європейські напрямки, де можна насолодитися морем, сонцем та комфортом. Власниця луцької турагенції Катерина Павлова в ексклюзивному коментарі для сайту і «Конкурент» розповіла про цьогорічні туристичні тренди.
За її словами, серед волинян найбільше популярністю користуються напрямки з мінімальною тривалістю переїзду або перельоту та ті, де відсутні російські туристи. Це дозволяє насолоджуватися відпочинком без зайвих турбот і неприємностей.
Болгарія
Лідером сезону є автобусні тури в Болгарію.
Виїзди є з Володимира, Луцька та сусідніх обласних центрів - Рівного та Львова.
Тривалість переїзду - близько 24 год, залежно від проходження кордону.
Ціни – від 10000 грн за особу з типом харчування «Все включено» за 7 днів відпочинку в готелі біля моря. Такі тури обирають здебільшого мами з дітьми та пенсіонери.
Іспанія, Греція, Туреччина
Також волиняни активно цікавляться і більш молодіжними курортами. Великим попитом користується Іспанія (континентальна, регіони Коста Брава, Коста Дорада, Балеарські острови (Майорка, Менорка та Ібіца) та Канарські острови (Тенеріфе, Гран-Канарія), Греція (особливо острівна - Крит, Родос, Міконос) та Туреччина.
На відпочинок у цих країнах волиняни витрачають приблизно 40000 грн/особа за 7 днів відпочинку.
Тур Європою
Стандартно у цей період багато волинян обирають і автобусні екскурсійні тури в Європу, вартість яких становить від 3500 грн/за 3-4 дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чимало мешканців області обирають європейські напрямки, де можна насолодитися морем, сонцем та комфортом. Власниця луцької турагенції Катерина Павлова в ексклюзивному коментарі для сайту і «Конкурент» розповіла про цьогорічні туристичні тренди.
За її словами, серед волинян найбільше популярністю користуються напрямки з мінімальною тривалістю переїзду або перельоту та ті, де відсутні російські туристи. Це дозволяє насолоджуватися відпочинком без зайвих турбот і неприємностей.
Болгарія
Лідером сезону є автобусні тури в Болгарію.
Виїзди є з Володимира, Луцька та сусідніх обласних центрів - Рівного та Львова.
Тривалість переїзду - близько 24 год, залежно від проходження кордону.
Ціни – від 10000 грн за особу з типом харчування «Все включено» за 7 днів відпочинку в готелі біля моря. Такі тури обирають здебільшого мами з дітьми та пенсіонери.
Іспанія, Греція, Туреччина
Також волиняни активно цікавляться і більш молодіжними курортами. Великим попитом користується Іспанія (континентальна, регіони Коста Брава, Коста Дорада, Балеарські острови (Майорка, Менорка та Ібіца) та Канарські острови (Тенеріфе, Гран-Канарія), Греція (особливо острівна - Крит, Родос, Міконос) та Туреччина.
На відпочинок у цих країнах волиняни витрачають приблизно 40000 грн/особа за 7 днів відпочинку.
Тур Європою
Стандартно у цей період багато волинян обирають і автобусні екскурсійні тури в Європу, вартість яких становить від 3500 грн/за 3-4 дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Куди найчастіше волиняни їздять відпочивати за кордон
Сьогодні, 22:43
Погодні рекорди червня на Волині: коли було найтепліше
Сьогодні, 21:44
У Волинській обласній лікарні прооперували 20-річного хлопця, який потрапив під потяг
Сьогодні, 20:48