2 липня на Волині: гортаючи календар

2 липня на Волині: гортаючи календар
2 липня день народження відзначає головний редактор Інформаційного агентства Волинські Новини Іван Савич (на фото) та журналістка Мар'яна Шевчук.

Крім того, особисте свято сьогодні у луцького фотографа Антона Аношина.

Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинники сьогоднішнього дня – Андрій, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Опанас, Хома та Ян.

Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.

2 липня в Україні святкують День працівника податкової служби.Свято було створене 2013 року. Від початку існування незалежної України гостро постало завдання створити систему податкового обліку з чіткою організацією. 4 листопада 1990 року ухвалили закон про державну податкову службу, але до документу ще кілька разів вносили зміни, щоб розробити шляхи стягнення і нарахування податків.

Також 2 липня Міжнародний день спортивного журналіста. Свято було створене 1995 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1924 року в Парижі створили асоціацію спортивної преси, яка тоді об'єднала понад 150 спілок журналістів. Пізніше до неї також приєдналися представники інтернет-видань, інформаційних агенств, пресслужб клубів та радіо.

А ще 2 липня святкують Всесвітній день НЛО. Присвячене це свято дослідникам, які вивчають дивні явища, які важко або й неможливо пояснити логічно. Свято було оголошене за ініціативи Організації Всесвітнього дня НЛО. Вперше це свято відсвяткували 2001 року за ініціативи дослідника НЛО Хактана Акдогана. Дату обрали зовсім невипадково. Приблизно цього дня 1947 року в пустелі американського штату Нью-Мексико, неподалік міста Розуел, зафіксували падіння невідомого об'єкта, який вважається іншопланетним кораблем.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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