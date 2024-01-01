Метеозалежність: луцька лікарка розповіла, чи можна позбутися «погодного» нездужання





Про це журналістам Світлана Смаль.



- Що таке метеозалежність та як вона впливає на здоров'я людини?



- Метеозалежність це не хвороба. У міжнародній класифікації хвороб такого діагнозу не існує. Тому, відповідно, специфічних обстежень та лікування немає. Але люди, які залежать від погодних умов є.



Тому метеозалежність - це свого роду набір симптомів, які виникають у людей при порушенні адаптивних можливостей організму при зміні погоди.



Основні чотири фактори погодних умов, які грають вирішальну роль: температура, магнітні бурі, атмосферний тиск та вітер. Сучасна людина живе в досить комфортних умовах, а тому адаптивні можливості організму можуть вимикатися. Через це будь-яка зміна погодних умов викликає певне нездужання.



- Які основні симптоми метеозалежності?



- Можна виділити кілька типів людей з набором певних симптомів. Наприклад, мозковий тип. Ці люди відчувають головний біль, запаморочення, шум у вухах, порушення концентрації, уваги і тд.



Кардіальний тип - це коли основні симптоми пов'язані із серцем: прискорене серцебиття, зміни артеріального тиску, дискомфорт і біль у серці.



Змішаний тип, коли поєднуються симптоми кардіального та мозкового типу.



У людей астено-невротичного типу переважають такі симптоми: роздратованість, тривожність, дратівливість, порушення сну та настрою.



Окремо виділяють невизначений тип для людей із суглобовою патологією. Найчастіше йдеться про біль у мязах, суглобах, загальну слабкість, нездужання.



- Чи існують певні групи людей, які більш схильні до метеозалежності?



- Метеозалежними є 30-35 відсотків населення. Також варто зауважити, що близько 70 відсотків хворих на серцево-судинні захворювання є метеочутливими.



Схильними до метеозалежності є певні групи людей



ті, хто має патологію опорно-рухового апарату: остеохондрози, артрити та артрози;

із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи: захворюваннями серця, гіпертонією, аритміями тощо;

ті, що мають мігрені та порушення вегетативної нервової системи;

із захворюваннями дихальної системи: хронічний бронхіт та астму;

ті, які перенесли черепно-мозкові травми або перехворіли на енцефаліт чи енцефаломієліт.



- Чи існують певні методи лікування метеозалежності, чи можна її позбутися?



- Проводилось багато досліджень про вплив погодних умов на здоров'я людини. Але станом на зараз тих, що мають доказову базу, на жаль, немає.



Тому лікування як такого немає. У кожному випадку потрібно індивідуально вирішувати питання із вузькопрофільним спеціалістом: невропатологом, кардіологом чи ревматологом та лікувати хронічні захворювання, тримати артеріальний тиск під контролем. Можливо, за вашими сиvптомами ховається якесь реальне захворювання.



Рекомендація, яка підійде всім, це вести здоровий спосіб життя, загартовуватись, робити фізичні навантаження, збалансовано харчуватись і пити достатню кількість води. Також потрібно нормалізувати режим відпочинку, сну. Також активним є стрес-менеджмент. Обирайте для себе методи, які балансуватимуть вашу нервову систему, від цього залежатиме ваш стан здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Метеозалежність або метеопатія - це сукупність симптомів, що виникають у людей при змінах погодних умов. Хоча цей термін не має офіційного медичного статусу, близько 30-35% населення відчувають погіршення самопочуття під час різких змін погоди.Про це журналістам ВСН розповіла лікарка загальної практики луцького медичного цетру «Благомед»- Метеозалежність це не хвороба. У міжнародній класифікації хвороб такого діагнозу не існує. Тому, відповідно, специфічних обстежень та лікування немає. Але люди, які залежать від погодних умов є.Тому метеозалежність - це свого роду набір симптомів, які виникають у людей при порушенні адаптивних можливостей організму при зміні погоди.Основні чотири фактори погодних умов, які грають вирішальну роль: температура, магнітні бурі, атмосферний тиск та вітер. Сучасна людина живе в досить комфортних умовах, а тому адаптивні можливості організму можуть вимикатися. Через це будь-яка зміна погодних умов викликає певне нездужання.- Можна виділити кілька типів людей з набором певних симптомів. Наприклад, мозковий тип. Ці люди відчувають головний біль, запаморочення, шум у вухах, порушення концентрації, уваги і тд.Кардіальний тип - це коли основні симптоми пов'язані із серцем: прискорене серцебиття, зміни артеріального тиску, дискомфорт і біль у серці.Змішаний тип, коли поєднуються симптоми кардіального та мозкового типу.У людей астено-невротичного типу переважають такі симптоми: роздратованість, тривожність, дратівливість, порушення сну та настрою.Окремо виділяють невизначений тип для людей із суглобовою патологією. Найчастіше йдеться про біль у мязах, суглобах, загальну слабкість, нездужання.- Метеозалежними є 30-35 відсотків населення. Також варто зауважити, що близько 70 відсотків хворих на серцево-судинні захворювання є метеочутливими.Схильними до метеозалежності є певні групи людейті, хто має патологію опорно-рухового апарату: остеохондрози, артрити та артрози;із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи: захворюваннями серця, гіпертонією, аритміями тощо;ті, що мають мігрені та порушення вегетативної нервової системи;із захворюваннями дихальної системи: хронічний бронхіт та астму;ті, які перенесли черепно-мозкові травми або перехворіли на енцефаліт чи енцефаломієліт.- Проводилось багато досліджень про вплив погодних умов на здоров'я людини. Але станом на зараз тих, що мають доказову базу, на жаль, немає.Тому лікування як такого немає. У кожному випадку потрібно індивідуально вирішувати питання із вузькопрофільним спеціалістом: невропатологом, кардіологом чи ревматологом та лікувати хронічні захворювання, тримати артеріальний тиск під контролем. Можливо, за вашими сиvптомами ховається якесь реальне захворювання.Рекомендація, яка підійде всім, це вести здоровий спосіб життя, загартовуватись, робити фізичні навантаження, збалансовано харчуватись і пити достатню кількість води. Також потрібно нормалізувати режим відпочинку, сну. Також активним є стрес-менеджмент. Обирайте для себе методи, які балансуватимуть вашу нервову систему, від цього залежатиме ваш стан здоров'я.

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