Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 2-3 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-3 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.Якщо у понеділок, 1 липня, сонячна активність була з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає відчутній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, то у вівторок, 2 липня, буря знизить свою потужність до К-індексу 4 (жовтий рівень) і залишатиметься такою і в середу, 3 липня.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.