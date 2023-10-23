Фермер з Волині через блекаути був змушений пустити під ніж половину своїх гусей

Руслан Хомич, власник фермерського господарства «Лебедія», одного з найбільших на Волині, вже понад 10 років торгує яйцями та гусенятами від гусок данської породи Легарт.



Тільки одне їх яйце коштує до 40 грн, а фермер продавав за тиждень до 7-8 тис таких яєць. Проте від травня торгівля фактично припинилась і птахівник почав втрачати до півмільйона гривень щомісяця.



Річ у тому, що через регулярні вимкнення світла, стало неможливо постійно підтримувати роботу великої кількості інкубаторів, тож пташенята почали гинути, а яйця стали псуватись.



«Мені товариш подзвонив і сказав, що він за 2 години вимкнення світла спалив 150 л дизельного палива. Це край не вигідно економічно. Ми не витягнем. Тому вирішили не робити закладки яєць, оскільки за 2 години ембріон в яйці помирає», — розповів Руслан Хомич, керівник ФГ «Лебедія»



За словами Руслана Хомича, на наступний рік будуть значно скорочувати поголів’я та припиняти взагалі закладку в інкубатори. Також ймовірно на Волині значно скоротиться кількість гусячих ферм.



Наразі подібні проблеми мають практично всі птахогосподарства України, отже поголівʼя свійських птахів продовжить різко скорочуватись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , власник фермерського господарства «Лебедія», одного з найбільших на Волині, вже понад 10 років торгує яйцями та гусенятами від гусок данської породи Легарт.Тільки одне їх яйце коштує до 40 грн, а фермер продавав за тиждень до 7-8 тис таких яєць. Проте від травня торгівля фактично припинилась і птахівник почав втрачати до півмільйона гривень щомісяця.Річ у тому, що через регулярні вимкнення світла, стало неможливо постійно підтримувати роботу великої кількості інкубаторів, тож пташенята почали гинути, а яйця стали псуватись.«Мені товариш подзвонив і сказав, що він за 2 години вимкнення світла спалив 150 л дизельного палива. Це край не вигідно економічно. Ми не витягнем. Тому вирішили не робити закладки яєць, оскільки за 2 години ембріон в яйці помирає», — розповів Руслан Хомич, керівник ФГ «Лебедія» GreenPost За словами Руслана Хомича, на наступний рік будуть значно скорочувати поголів’я та припиняти взагалі закладку в інкубатори. Також ймовірно на Волині значно скоротиться кількість гусячих ферм.Наразі подібні проблеми мають практично всі птахогосподарства України, отже поголівʼя свійських птахів продовжить різко скорочуватись.

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