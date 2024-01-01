Росія продовжує наступ у Харківській області, - Генштаб

На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії за підтримки авіації. Загалом учора відбулося 13 бойових зіткнень у районах населених пунктів Липці, Вовчанськ і Глибоке.Про це повідомили у Генштабі.На Куп'янському Сили оборони відбили 17 атак у районі Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області."На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Макіївка, Греківка, Невське і Торське Луганської області", – повідомив він.На Сіверському напрямку українські війська відбили 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області і Верхньокам'янського, Іванодарівки, Спірного і Виїмки Донецької області.На Краматорському Сили оборони зупинили сім спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.На Торецькому росіяни здійснили 28 безуспішних атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне і Нью-Йорк.На Покровському захисники відбили 49 атак окупантів біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове.На Курахівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог десять разів намагався прорвати оборону.На Времівському було 14 штурмів проти українських позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.На Оріхівському було три зіткнення у районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області."На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони України з позицій на плацдармах", – сказав речник, додавши, що всі дев'ять атак ворога були безуспішними.Загалом за добу було 189 зіткнень. Росія завдала п'ятьох ракетних ударів (сім ракет), 49 авіаударів (78 КАБів), провела близько 4600 обстрілів, зокрема 146 – із реактивних систем залпового вогню.