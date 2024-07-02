Прем'єр Угорщини сьогодні відвідає Київ

Прем'єр Угорщини сьогодні відвідає Київ
Видання The Guardian із посиланням на два джерела у Будапешті стверджує, що у вівторок до Києва із несподіваним візитом прибуде прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Інформацію також підтвердило джерело в українській столиці - "за умови, що не станеться чогось в останій момент", пише LB.ua.

Для очільника угорського уряду це буде перша поїздка до України за час повномасштабного російського вторгнення. У Києві він зустрінеться із Президентом Володимиром Зеленським.

Раніше умовою для проведення особистих перемовин двох лідерів угорська сторона називала вирішення мовного питання щодо нацменшини на Закарпатті. Як говорять у Будапешті, було досягнуто певного прогресу, про який Орбан та Зеленський можуть оголосити на спільній пресконференції.

Експерти звертають увагу на те, що візит прем'єра відбудеться буквально на наступний день після початку головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

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Теги: Угорщина, Київ
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