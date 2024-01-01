Захисники ліквідували ще 1280 російських окупантів
Сьогодні, 10:10
Загалом росія вже втратила в Україні 545 090 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8107 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16),
- артилерійських систем – 14655 (+56),
- РСЗВ – 1114 (+3),
- засоби ППО ‒ 874 (+0),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74),
- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8107 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16),
- артилерійських систем – 14655 (+56),
- РСЗВ – 1114 (+3),
- засоби ППО ‒ 874 (+0),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74),
- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).
Дані уточнюються.
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