Захисники ліквідували ще 1280 російських окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб,



- танків ‒ 8107 (+8),



- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16),



- артилерійських систем – 14655 (+56),



- РСЗВ – 1114 (+3),



- засоби ППО ‒ 874 (+0),



- літаків – 360 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),



- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),



- кораблі / катери ‒ 28 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74),



- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 545 090 військових.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб,- танків ‒ 8107 (+8),- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16),- артилерійських систем – 14655 (+56),- РСЗВ – 1114 (+3),- засоби ППО ‒ 874 (+0),- літаків – 360 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),- кораблі / катери ‒ 28 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74),- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).Дані уточнюються.

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