Захисники ліквідували ще 1280 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1280 російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 545 090 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 545090 (+1280) осіб,

- танків ‒ 8107 (+8),

- бойових броньованих машин ‒ 15566 (+16),

- артилерійських систем – 14655 (+56),

- РСЗВ – 1114 (+3),

- засоби ППО ‒ 874 (+0),

- літаків – 360 (+0),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11641 (+21),

- крилаті ракети ‒ 2335 (+2),

- кораблі / катери ‒ 28 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74),

- спеціальна техніка ‒ 2452 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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