ДБР повідомило про підозру експодатківиці з Волині, яка приховала від декларування майно на 3 млн грн

ДБР повідомило про підозру експодатківиці з Волині, яка приховала від декларування майно на 3 млн грн
За матеріалами ДБР повідомлено про підозру колишній заступниці начальника одного з управлінь Державної податкової служби у Волинській області. Жінка, яка наразі працює адвокаткою, умисно внесла недостовірні дані до щорічної декларації за 2022 рік.

Про це інформує ДБР.

Держслужбовиця не вписала дані про квартиру та гараж, якими користується вона та її родина. Вартість цього майна – майже 1 млн грн 5-ти кімнатну квартиру та гараж в передмісті Луцька експодатківиця записала на брата свого чоловіка. Однак у цьому помешканні живе вона з родиною.

Тільки після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції виявило це порушення, посадовиця переоформила житло на себе. Окрім того, декларантка не вказала вартість трьох автомобілів, яку сумарно коштують майже 2 млн грн.

Їй повідомлено про підозру в умисному внесені до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

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Теги: декларація, Волинь, ДБР
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