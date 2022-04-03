«Укрпошта» підвищила тарифи на відправлення посилок: що про це відомо

“Укрпошта” від 1 липня підвищила тарифи на відправлення посилок територією країни.Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".Як зазначається, компанія спрощує нарахування тарифів для відправлень до двох кілограм. Згідно з тарифом "Стандарт", для відправлень до двох кілограм по області вона становитиме 40 грн, по Україні - 45 грн. А для тарифу "Експрес" – 45 та 60 гривень відповідно.Загально, тариф “Стандарт” підвищився у вартості на 5-9 гривень, “Експрес” - до 10 гривень залежно від ваги. Наприклад, доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 85 грн порівняно з попередніми 75 грн – до перегляду тарифів.Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг "Укрпошта. Документ" та міжнародних відправлень не зміняться.Зі свого боку в компанії повідомили, що ціни підняли через зростання вартості електроенергії, палива та комунальних послуг, інфляцію та значні руйнування інфраструктури внаслідок російських атак та необхідність її відновлення.Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов.