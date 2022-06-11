Погодні рекорди червня на Волині: коли було найтепліше

За даними спостережень метеостанцій Волині, середньомісячна температура в червні по Волинській області склала +19,6°, що вище кліматичної норми на 1,8°С.Цьогорічний червень став сьомим найтеплішим у рейтингу з 1947 року, повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Найгарячіше було у червні 2019 року, середня температура становила +21,9°С.Найхолоднішим днем було 15 червня, коли мінімальна температура повітря знизилась до 8-10°С тепла. Найтепліше – 30 червня, коли максимальна температура після полудня досягла 33-34°С тепла.Опадів по області випало від 82 до 104 мм, що становить 110-132% місячної норми. Найменша кількість зафіксована по метеостанції Володимир - 53 мм. Температурних рекордів волинські синоптики у червні не зафіксували.Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.