У Волинській обласній лікарні прооперували 20-річного хлопця, який потрапив під потяг





Про це Андрій Баран. З його слів, стан пацієнта — важкий.



"Забрано селезінку, евакуйована кров з черевної порожнини, наразі його стан важкий. Він залишається на штучній вентиляції легень. Є мінімальні елементи свідомості. Поки що прогнозувати подальший стан ми не можемо, але зважаючи на молодий організм, сподіваємося, що він по маленьку буде йти на поправку", — зазначив Андрій Баран.



Що відомо про переїзд, де хлопець потрапив під потяг



Потяг, під який потрапив хлопець, був вантажним сполучанням Ковель-Здолбунів. Це сталося на переїзді у місті Рожище.



Юрій Деменік на цьому переїзді працює 30 років. Зі слів чоловіка, такі випадки непоодинокі. "За час, що я працюю, три рази таке було, що поїзд збивав людину саме на цьому переході. Цей хоч в навушнику одному був, а то сьогодні зранку бачив дівчину в двох навушника, вона перейшла через дорогу і пішла повз мене", — говорить черговий по переїзду.



Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук, перед аварією машиніст потяга подавав хлопцю звуковий сигнал, але через навушники він його не чув.



"Люди молодого віку одягають навушники і переходять не лише залізничні колії, але й автодороги. Не скидають навушники і не чують сигналів звукового транспорту. Дорослі повинні наголошувати дітям на правилах безпеки", — сказала речниця.



Як додала речниця Нацполіції області, за фактом травмування хлопця відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20-річний хлопець, який 30 червня потрапив під потяг у Луцькому районі, нині у реанімації Волинської обласної клінічної лікарні. Його прооперували, лікарям довелося видалити селезінку.Про це Суспільному розповів лікар-анестезіолог. З його слів, стан пацієнта — важкий."Забрано селезінку, евакуйована кров з черевної порожнини, наразі його стан важкий. Він залишається на штучній вентиляції легень. Є мінімальні елементи свідомості. Поки що прогнозувати подальший стан ми не можемо, але зважаючи на молодий організм, сподіваємося, що він по маленьку буде йти на поправку", — зазначив Андрій Баран.Що відомо про переїзд, де хлопець потрапив під потягПотяг, під який потрапив хлопець, був вантажним сполучанням Ковель-Здолбунів. Це сталося на переїзді у місті Рожище.на цьому переїзді працює 30 років. Зі слів чоловіка, такі випадки непоодинокі. "За час, що я працюю, три рази таке було, що поїзд збивав людину саме на цьому переході. Цей хоч в навушнику одному був, а то сьогодні зранку бачив дівчину в двох навушника, вона перейшла через дорогу і пішла повз мене", — говорить черговий по переїзду.Як розповіла Суспільному речниця Нацполіції області, перед аварією машиніст потяга подавав хлопцю звуковий сигнал, але через навушники він його не чув."Люди молодого віку одягають навушники і переходять не лише залізничні колії, але й автодороги. Не скидають навушники і не чують сигналів звукового транспорту. Дорослі повинні наголошувати дітям на правилах безпеки", — сказала речниця.Як додала речниця Нацполіції області, за фактом травмування хлопця відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

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