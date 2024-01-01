Впорядковують могили, садять квіти і замінюють прапори: родичі загиблих Героїв прибирають на кладовищі біля Луцька









Лучанка Надія Ярмольська на могилі загиблого сина Сергія Ярмольського посадила троянду. Каже: її Сергій, якому назавжди 43, любив життя і ці квіти.



«Загинув під Харковом у 2022 році, в жовтні. Має двоє діток. Синові 22 і доньці 18», — говорить мама загиблого бійця Сергія Ярмольського.



На могилі Максима Галайди підіймають новий український стяг матір та вітчим. Розповідають: боєць 95-ї бригади загинув торік у Мар’їнці на Донеччині. Йому було 32.



«Він нічого не встиг, казав: мама, все буде добре. І забрала його та клята війна. Я постаріла на 20 років. Дивлюся на мамину фотографію в 70 років, а я в 50 така», — каже мама загиблого бійця Максима Галайди.



Замінює прапор на новий і на могилі у воїна 14-ї бригади Антона Бучка лучанка Жанна. Жінка називає загиблого своїм сином, хоча познайомилася з ним торік в лікарні, де боєць-сирота лежав із тяжким пораненням.



«Його поранило, привезли в лікарню і ми до нього ходили. У фейсбуці інформацію поширили лікарі. Так ми пішли й нам Бог дав, щоб ми доглянули його до смерті й похоронили. Поліг же він за нас», — говорить лучанка Жанна.



До могил загиблих бійців щодня приїздять знайомі та рідні з різних областей та навіть з-за кордону, розповідає настоятель храму, що розташований біля Алеї почесних поховань у Гаразджі, Ярослав Чернюк.



Комунальне підприємство «Луцький спецкомбінат», що обслуговує 40 кладовищ Луцької громади, до Провідної неділі працює без вихідних та за подовженим графіком роботи. Про це розповів керівник установи Василь Цетнар.



Антон — працівник «Луцького спецкомбінату». На Алеї почесних поховань міського кладовища у Гаразджі він посилює кріплення флагштоків із прапорами. «По одній гайці є, по другій гайці закріплюємо», — каже працівник.



За словами директора «Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування» Василя Цетнаря, на території Луцької громади — 40 кладовищ на понад 100 гектарів.



«На утримання кладовищ, вивезення сміття, підстригання кущів на цей рік виділено 8 мільйонів гривень. Ще 200 тисяч гривень — на зрізання дерев», — розповідає Василь Цетнар.



До Провідної неділі усі 50 працівників підприємства працюватимуть у посиленому режимі, додав керівник комунального підприємства.

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