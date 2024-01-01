Зеленський: розробляється механізм, який дозволить Польщі збивати російські ракети

російські ракети та дрони.



Про це повідомляє Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.



"Ми вдячні за спеціальні домовленості, які відображені в безпековій угоді. Вони передбачені положенням про розробку механізму щодо збивання в повітряному просторі України російських ракет та дронів", - зазначив Зеленський.



Він уточнив, що це стосується лише тих повітряних цілей, які були випущені у напрямку Польщі.



Зеленський висловив сподівання, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть опрацювати швидку реалізацію цього пункту домовленостей.



Нагадаємо, російські окупанти кілька разів запускали свої ракети у бік Польщі. Вони навіть порушували польський повітряний простір, але ППО їх не збивала.



Після одного з таких випадків глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Польщу збивати такі ракети. Оскільки якщо нічого не робити, то Росія може розцінити це "як заохочення".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Польща працюють над механізмом, у рамках якого польська протиповітряна оборона збиватимеПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію президента Українита прем'єр-міністра Польщі"Ми вдячні за спеціальні домовленості, які відображені в безпековій угоді. Вони передбачені положенням про розробку механізму щодо збивання в повітряному просторі України російських ракет та дронів", - зазначив Зеленський.Він уточнив, що це стосується лише тих повітряних цілей, які були випущені у напрямку Польщі.Зеленський висловив сподівання, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть опрацювати швидку реалізацію цього пункту домовленостей.Нагадаємо, російські окупанти кілька разів запускали свої ракети у бік Польщі. Вони навіть порушували польський повітряний простір, але ППО їх не збивала.Після одного з таких випадків глава МЗС Литвизакликав Польщу збивати такі ракети. Оскільки якщо нічого не робити, то Росія може розцінити це "як заохочення".

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