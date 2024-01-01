По Охматдиту вдарили ракетою Х-101, - СБУ

По Охматдиту вдарили ракетою Х-101, - СБУ
СБУ кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Про це СБУ повідомила в телеграмі.

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.

«Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого «прильоту» загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.


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Теги: ракетна атака, росія
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