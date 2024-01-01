По Охматдиту вдарили ракетою Х-101, - СБУ
Сьогодні, 15:33
СБУ кваліфікувала удар рф по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження.
Про це СБУ повідомила в телеграмі.
За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
«Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.
Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого «прильоту» загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.
Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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Про це СБУ повідомила в телеграмі.
За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.
На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
«Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.
Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого «прильоту» загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.
Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.
Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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