Рятувальники оприлюднили деталі пожежі на фермі під Луцьком
Сьогодні, 16:09
У Луцькому районі сьогодні, 8 липня, рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі у селі Лище.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 липня, о 08:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в фермерській господарській будівлі в селі Лище Луцького району.
За викликом до місця події спрямували рятувальників двох підрозділів з обласного центру, перший з екіпажів вогнеборців прибув до місця події о 08:44.
З'ясувалося, що вогонь охопив частину покрівлі цегляної господарської споруди, худоби у приміщенні не було.
Рятувальники подали 3 водяні стволи на гасіння. О 09:06 вони зупинили поширення пожежі, а о 09:14 — ліквідували її.
Потерпілих та жертв немає.
На місці події працювали 12 рятувальників, у тому числі працівники оперативно-координаційного центру, залучено 4 одиниці техніки.
Причину та завдані збитки з'ясовують.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 8 липня, о 08:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в фермерській господарській будівлі в селі Лище Луцького району.
За викликом до місця події спрямували рятувальників двох підрозділів з обласного центру, перший з екіпажів вогнеборців прибув до місця події о 08:44.
З'ясувалося, що вогонь охопив частину покрівлі цегляної господарської споруди, худоби у приміщенні не було.
Рятувальники подали 3 водяні стволи на гасіння. О 09:06 вони зупинили поширення пожежі, а о 09:14 — ліквідували її.
Потерпілих та жертв немає.
На місці події працювали 12 рятувальників, у тому числі працівники оперативно-координаційного центру, залучено 4 одиниці техніки.
Причину та завдані збитки з'ясовують.
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