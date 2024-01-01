Рятувальники оприлюднили деталі пожежі на фермі під Луцьком

У Луцькому районі сьогодні, 8 липня, рятувальники ліквідувалиПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 8 липня, о 08:32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в фермерській господарській будівлі в селі Лище Луцького району.За викликом до місця події спрямували рятувальників двох підрозділів з обласного центру, перший з екіпажів вогнеборців прибув до місця події о 08:44.З'ясувалося, що вогонь охопив частину покрівлі цегляної господарської споруди, худоби у приміщенні не було.Рятувальники подали 3 водяні стволи на гасіння. О 09:06 вони зупинили поширення пожежі, а о 09:14 — ліквідували її.Потерпілих та жертв немає.На місці події працювали 12 рятувальників, у тому числі працівники оперативно-координаційного центру, залучено 4 одиниці техніки.Причину та завдані збитки з'ясовують.