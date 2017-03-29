Під Луцьком спалахнула ферма з тваринами
Сьогодні, 12:18
У селі Лище, що неподалік обласного центру Волині, виникла пожежа на фермерському господарстві.
Про це пише Конкурент.
Під Луцьком у селі Лище горить фермерське господарство. За інформацією видання, вогонь охопив цілу будівлю й чути, як кричать телята. Відомо, що на місці уже працюють рятувальники.
Зауважимо, що це вже не перша пожежа на фермі. До цього вогонь гасили ще 2 липня. Тоді, як інформували вогнеборці, спалахнуло сіносховище. На гасіння подавали 3 ручних та 1 лафетний стволи.
Про це пише Конкурент.
Під Луцьком у селі Лище горить фермерське господарство. За інформацією видання, вогонь охопив цілу будівлю й чути, як кричать телята. Відомо, що на місці уже працюють рятувальники.
Зауважимо, що це вже не перша пожежа на фермі. До цього вогонь гасили ще 2 липня. Тоді, як інформували вогнеборці, спалахнуло сіносховище. На гасіння подавали 3 ручних та 1 лафетний стволи.