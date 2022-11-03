На Волині згоріло сіносховище. ФОТО
Сьогодні, 10:10
2 липня о до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у с. Лище Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули 1, 25 ДПРЧ та оперативно-координаційний центр м. Луцьк.
Вогнем було охоплене сіносховище розміром 15х30м.
На гасіння подали 3 ручних та 1 лафетний стволи.
Локалізувати розповсюдження вогню вдалося о 22:33 год.
Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце виклику прибули 1, 25 ДПРЧ та оперативно-координаційний центр м. Луцьк.
Вогнем було охоплене сіносховище розміром 15х30м.
На гасіння подали 3 ручних та 1 лафетний стволи.
Локалізувати розповсюдження вогню вдалося о 22:33 год.
Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.
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