На Волині згоріло сіносховище. ФОТО

На Волині згоріло сіносховище. ФОТО
2 липня о до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у с. Лище Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце виклику прибули 1, 25 ДПРЧ та оперативно-координаційний центр м. Луцьк.

Вогнем було охоплене сіносховище розміром 15х30м.

На гасіння подали 3 ручних та 1 лафетний стволи.

Локалізувати розповсюдження вогню вдалося о 22:33 год.
На Волині згоріло сіносховище. ФОТО

Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.

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Теги: Волинь, пожежа, господарська будівля
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