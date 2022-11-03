На Волині згоріло сіносховище. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце виклику прибули 1, 25 ДПРЧ та оперативно-координаційний центр м. Луцьк.



Вогнем було охоплене сіносховище розміром 15х30м.



На гасіння подали 3 ручних та 1 лафетний стволи.



Локалізувати розповсюдження вогню вдалося о 22:33 год.



Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 липня о до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі у с. Лище Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце виклику прибули 1, 25 ДПРЧ та оперативно-координаційний центр м. Луцьк.Вогнем було охоплене сіносховище розміром 15х30м.На гасіння подали 3 ручних та 1 лафетний стволи.Локалізувати розповсюдження вогню вдалося о 22:33 год.Потерпілих немає. Причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію