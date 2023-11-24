Китай разом з рф розробляє дрон, який є аналогом «шахеда»





Про це пише Bloomberg, покликаючись на європейських чиновників, які ознайомлені з цим питанням, повідомляє



Так, у 2023 році китайські та російські компанії провели перемовини про співпрацю у створенні нового безпілотника, після чого розпочалася його розробка, а згодом — тестування. Як розповіли джерела агентства, ці дрони ще не використовували у війні проти України.



Співрозмовники Bloomberg не назвали тип безпілотника, над створенням якого спільно працюють китайці та росіяни, а втім, китайські оборонні сайти та кілька ЗМІ розповідали, що Пекін розробляє ударний дрон-камікадзе Sunflower 200, який має такі самі характеристики, як іранський Shahed 136.



Надання росії таких безпілотників означатиме поглиблення підтримки Пекіном москви, пише Bloomberg. А втім, офіційні особи США заявляють, що Китай утримується від прямого надання зброї та артилерії, що означало б безпрецедентну ескалацію. У Китаї також заявляють, що не надають зброї жодній зі сторін конфлікту.



Нагадаємо, ще у травні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Китай або передав, або готується до передачі летального озброєння рф, аби використати його у війні проти України.



Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв йому не продавати зброю росії.

Позиція Китаю щодо війни в Україні



Раніше Китай запропонував власний «мирний план» врегулювання війни в Україні. Лідер рф володимир путін заявив, що «багато положень висунутого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам» і «можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання».



Українська влада відповіла, що не з усіма пунктами погоджується, але відзначила тоді, що Китай почав говорити про Україну.



Також Китай одного разу брав участь у дводенному саміті в Саудівській Аравії з обговорення «формули миру» президента Володимира Зеленського. Після цього міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пообіцяв росії «відстоювати незалежну та неупереджену позицію».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китайські та російські компанії розробляють безпілотник, що є аналогом іранського ударного дрона Shahed. Це свідчить про те, що Пекін готується до передачі москві летального озброєння, про що раніше застерігали західні чиновники.Про це пише Bloomberg, покликаючись на європейських чиновників, які ознайомлені з цим питанням, повідомляє Громадське Так, у 2023 році китайські та російські компанії провели перемовини про співпрацю у створенні нового безпілотника, після чого розпочалася його розробка, а згодом — тестування. Як розповіли джерела агентства, ці дрони ще не використовували у війні проти України.Співрозмовники Bloomberg не назвали тип безпілотника, над створенням якого спільно працюють китайці та росіяни, а втім, китайські оборонні сайти та кілька ЗМІ розповідали, що Пекін розробляє ударний дрон-камікадзе Sunflower 200, який має такі самі характеристики, як іранський Shahed 136.Надання росії таких безпілотників означатиме поглиблення підтримки Пекіном москви, пише Bloomberg. А втім, офіційні особи США заявляють, що Китай утримується від прямого надання зброї та артилерії, що означало б безпрецедентну ескалацію. У Китаї також заявляють, що не надають зброї жодній зі сторін конфлікту.Нагадаємо, ще у травні міністр оборони Великої Британіїзаявив, що Китай або передав, або готується до передачі летального озброєння рф, аби використати його у війні проти України.Водночас президент Українизаявляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв йому не продавати зброю росії.Позиція Китаю щодо війни в УкраїніРаніше Китай запропонував власний «мирний план» врегулювання війни в Україні. Лідер рф володимир путін заявив, що «багато положень висунутого Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам» і «можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання».Українська влада відповіла, що не з усіма пунктами погоджується, але відзначила тоді, що Китай почав говорити про Україну.Також Китай одного разу брав участь у дводенному саміті в Саудівській Аравії з обговорення «формули миру» президента Володимира Зеленського. Після цього міністр закордонних справ Китаю Ван Ї пообіцяв росії «відстоювати незалежну та неупереджену позицію».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію