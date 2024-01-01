Захисники за добу ліквідували ще 1180 російських окупантів





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,



- танків ‒ 8123 (+16),



- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17),



- артилерійських систем – 14712 (+57),



- РСЗВ – 1115 (+1),



- засоби ППО ‒ 876 (+2),



- літаків – 360 (+0),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),



- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),



- кораблі / катери ‒ 28 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63),



- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,- танків ‒ 8123 (+16),- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17),- артилерійських систем – 14712 (+57),- РСЗВ – 1115 (+1),- засоби ППО ‒ 876 (+2),- літаків – 360 (+0),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),- кораблі / катери ‒ 28 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63),- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію