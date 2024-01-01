Захисники за добу ліквідували ще 1180 російських окупантів
Сьогодні, 11:10
Загалом Росія вже втратила в Україні 546 270 військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8123 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17),
- артилерійських систем – 14712 (+57),
- РСЗВ – 1115 (+1),
- засоби ППО ‒ 876 (+2),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63),
- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 546270 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8123 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17),
- артилерійських систем – 14712 (+57),
- РСЗВ – 1115 (+1),
- засоби ППО ‒ 876 (+2),
- літаків – 360 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63),
- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).
Дані уточнюються.
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