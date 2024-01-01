Затримали агентку фсб, яка вербувала коригувальників на Сумщині

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб, якарф на Сумщину.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Головним завданням фігурантки був збір геолокацій та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу.Для цього агентка регулярно об’їжджала місцевість, а також «втемну» випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.Також вона намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів.У разі виявлення «однодумців» агентка планувала залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від фсб.Втім, Служба безпеки зірвала ворожі плани, задокументувала злочинні дії фігурантки і затримала її на гарячому, коли агентка фсб знімала один з об’єктів на відео.За даними слідства, поплічницею ворога є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають в рф і підтримують збройну агресію проти України.Саме через родичів фсб дистанційно завербувала фігурантку та визначила їй куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь фсб.Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері.При обшуку у затриманої вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.