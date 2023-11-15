На Волині у водоймі втопився 46-річний чоловік
Сьогодні, 11:50
2 липня о 15:52 до служби порятунку 101 від мешканців села Волошки Ковельського району надійшло повідомлення з проханням про допомогу — на місцевій водоймі чоловік під час відпочинку в стані алкогольного сп'яніння пішов купатися і не повернувся.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За викликом до місця події прибув особовий склад рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля. Одягнувши спеціальні гідрокостюми, співробітники обстежили водойму та виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився мешканець міста Ковеля, 1977 року народження.
Рятувальники застерігають: з початку купального сезону на водоймах Волині загинули вже 13 громадян! Всі випадки трапились на водоймах, де не облаштовані місця для купання, немає рятувальних постів.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
За викликом до місця події прибув особовий склад рятувальників 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Ковеля. Одягнувши спеціальні гідрокостюми, співробітники обстежили водойму та виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився мешканець міста Ковеля, 1977 року народження.
Рятувальники застерігають: з початку купального сезону на водоймах Волині загинули вже 13 громадян! Всі випадки трапились на водоймах, де не облаштовані місця для купання, немає рятувальних постів.
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