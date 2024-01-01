На Волині прощатимуться із полеглим Героєм Русланом Юзепчуком

Руслана Юзепчука.



Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.



Зокрема о 13:00 тіло загиблого військового зустрічатимуть біля символічного Хреста-пам’ятника борцям за волю України у Горохові.



Прощання із Русланом Юзепчуком відбудеться сьогодні у Свято-Миколаєвському храмі села Скобелка.



Відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, Руслан загинув у наслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Стариця Харківської області.



«Вічна пам’ять захисникові…» - зазначили у міськраді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 3 липня, у Горохові на Волині громада зустрічатиме загиблого захисникаПро це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.Зокрема о 13:00 тіло загиблого військового зустрічатимуть біля символічного Хреста-пам’ятника борцям за волю України у Горохові.Прощання із Русланом Юзепчуком відбудеться сьогодні у Свято-Миколаєвському храмі села Скобелка.Відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, Руслан загинув у наслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Стариця Харківської області.«Вічна пам’ять захисникові…» - зазначили у міськраді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію