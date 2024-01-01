На Волині прощатимуться із полеглим Героєм Русланом Юзепчуком
Сьогодні, 12:11
Сьогодні, 3 липня, у Горохові на Волині громада зустрічатиме загиблого захисника Руслана Юзепчука.
Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.
Зокрема о 13:00 тіло загиблого військового зустрічатимуть біля символічного Хреста-пам’ятника борцям за волю України у Горохові.
Прощання із Русланом Юзепчуком відбудеться сьогодні у Свято-Миколаєвському храмі села Скобелка.
Відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, Руслан загинув у наслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Стариця Харківської області.
«Вічна пам’ять захисникові…» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Горохівська міськрада.
Зокрема о 13:00 тіло загиблого військового зустрічатимуть біля символічного Хреста-пам’ятника борцям за волю України у Горохові.
Прощання із Русланом Юзепчуком відбудеться сьогодні у Свято-Миколаєвському храмі села Скобелка.
Відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, Руслан загинув у наслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Стариця Харківської області.
«Вічна пам’ять захисникові…» - зазначили у міськраді.
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