Кава з Валерієм Залужним: у Луцьку волонтери продають лот з ексголовнокомандувачем ЗСУ

На благодійному аукціоні у фейсбуці "Медіа-кава" триває збір коштів для ЗСУ. Можливість поспілкуватися з Надзвичайним та повноважним послом України у Великій Британії, колишнім головнокомандувачем Збройних сил Україниможна отримати за найвищий донат.Про це повідомивна сторінці волонтерської ініціативи "Медіа-кава" сьогодні, 3 липня."Всі ми розуміємо, що зараз йому – не до дозвілля. Тому кавування відбудеться після Перемоги. Після оплати донату (переможної ставки) буде створено спільний чат із донатером та Анатолій Штефан, який допоможе узгодити зручні для донатера та Валерія Залужного дату, час і формат спілкування за кавою після Перемоги. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.Початкова ставка донату – 10 тисяч гривень."Цей лот – єдиний і неповторний. Тому і процедура буде дещо інакшою. Крок ставки – 5 тисяч гривень або сума, кратна 5 тисяч гривень. Ставка не може перевищувати попередню ставку більше, ніж на 100% (приклад: актуальна ставка 20 тисяч гривень, тоді наступна ставка може бути 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, 35 тисяч гривень або 40 тисяч гривень). Якщо ставка протягом 48 годин не перебивається, то оголошується переможною. У користувача, який її зробив, буде 48 годин, аби вийти на зв’язок із адміністратором медіакави щодо донату ставки. Якщо цього не відбудеться, переможною буде оголошена попередня ставка або ж аукціон буде продовжено. Якщо акаунт, з якого зроблено ставку, має ознаки боту або фейкового, ставку може бути не зараховано до верифікації аканту шляхом відеодзвінка. Анонімні ставки не прийматимуться", - зазначив волонтер.За дві години публікації інформації про лот актуальна ставка становила 200 тисяч гривень.Поторгуватися за можливість покавувати із Валерієм Залужним можна