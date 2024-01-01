Продала землю в аеропорту: посадовиця мерії Ужгорода вляпалася у кримінал

Продала землю в аеропорту: посадовиця мерії Ужгорода вляпалася у кримінал
Детективи Бюро економічної безпеки на Закарпатті повідомили про підозру працівниці Ужгородської міської ради у зловживанні службовим становищем.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Встановлено, що підозрювана раніше очолювала департамент міського господарства та незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту "Ужгород". Такі дії суперечать чинному законодавству, оскільки законом заборонена приватизація земельних ділянок під обʼєктами повітряного транспорту.

Крім того, незаконне виведення зазначеної земельної ділянки з комунальної власності є перешкодою для успішного проходження сертифікації міжнародним аеропортом "Ужгород".

Наразі вирішується питання про обрання фігурантці запобіжного заходу.

Закарпатською обласною прокуратурою предʼявлено цивільний позов про повернення незаконно приватизованої ділянки в комунальну власність.

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Теги: кримінал, Україна
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