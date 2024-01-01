На Волині злодій викрав з магазину скриньку з грошима для ЗСУ

У Камінь-Каширську поліцейські оперативно встановили чоловіка, який викрав з магазину скриньку для донатів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився ще в червні, однак факт крадіжки виявили лише учора, 2 липня, і відразу звернулися до поліції.З’ясувалося, що зловмисник викрав із магазину скриньку для донатів на ЗСУ, у якій знаходилося 3 тисячі гривень.Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який вчинив кримінальне правопорушення, тож невдовзі його особу поліцейські встановили та доставили відділок поліції.Ним виявився не судимий 49-річний Камінь-Каширської громади.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.