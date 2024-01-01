На Волині злодій викрав з магазину скриньку з грошима для ЗСУ

На Волині злодій викрав з магазину скриньку з грошима для ЗСУ
У Камінь-Каширську поліцейські оперативно встановили чоловіка, який викрав з магазину скриньку для донатів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився ще в червні, однак факт крадіжки виявили лише учора, 2 липня, і відразу звернулися до поліції.

З’ясувалося, що зловмисник викрав із магазину скриньку для донатів на ЗСУ, у якій знаходилося 3 тисячі гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який вчинив кримінальне правопорушення, тож невдовзі його особу поліцейські встановили та доставили відділок поліції.

Ним виявився не судимий 49-річний Камінь-Каширської громади.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, скринька для донатів ЗСУ, злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Продала землю в аеропорту: посадовиця мерії Ужгорода вляпалася у кримінал
Сьогодні, 12:29
На Волині прощатимуться із полеглим Героєм Русланом Юзепчуком
Сьогодні, 12:11
На Волині злодій викрав з магазину скриньку з грошима для ЗСУ
Сьогодні, 12:02
На Волині у водоймі втопився 46-річний чоловік
Сьогодні, 11:50
Затримали агентку фсб, яка вербувала коригувальників на Сумщині
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку
30 травень, 17:20
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
15 лютий, 10:40
Поліція затримала двох злодіїв, які промишляли в Луцькому районі Поліція затримала двох злодіїв, які промишляли в Луцькому районі
02 лютий, 11:36
На Волині затримали серійного злодія, який обкрадав магазини На Волині затримали серійного злодія, який обкрадав магазини
29 січень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у будинку вибухнув акумулятор
Сьогодні, 13:29
 0
Зупинилося серце Героя Петра Момотюка з Волині
Сьогодні, 13:14
 0
Росія вдарила по Дніпру: 4 загиблих, 34 поранених
Сьогодні, 13:02
 0
Кава з Валерієм Залужним: у Луцьку волонтери продають лот з ексголовнокомандувачем ЗСУ
Сьогодні, 12:42
 0
Продала землю в аеропорту: посадовиця мерії Ужгорода вляпалася у кримінал
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8