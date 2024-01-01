На Волині злодій викрав з магазину скриньку з грошима для ЗСУ
Сьогодні, 12:02
У Камінь-Каширську поліцейські оперативно встановили чоловіка, який викрав з магазину скриньку для донатів.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився ще в червні, однак факт крадіжки виявили лише учора, 2 липня, і відразу звернулися до поліції.
З’ясувалося, що зловмисник викрав із магазину скриньку для донатів на ЗСУ, у якій знаходилося 3 тисячі гривень.
Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який вчинив кримінальне правопорушення, тож невдовзі його особу поліцейські встановили та доставили відділок поліції.
Ним виявився не судимий 49-річний Камінь-Каширської громади.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився ще в червні, однак факт крадіжки виявили лише учора, 2 липня, і відразу звернулися до поліції.
З’ясувалося, що зловмисник викрав із магазину скриньку для донатів на ЗСУ, у якій знаходилося 3 тисячі гривень.
Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який вчинив кримінальне правопорушення, тож невдовзі його особу поліцейські встановили та доставили відділок поліції.
Ним виявився не судимий 49-річний Камінь-Каширської громади.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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