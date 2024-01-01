Сапери з Волині щодня знешкоджують сотні мін на звільнених територіях

Сапери з Волині щодня знешкоджують сотні мін на звільнених територіях
Щодня вибухотехніки Волині виявляють та знешкоджують сотні мін та снарядів на звільнених територіях України.

Про це у телеграмі повідомляє поліція Волині.

Окупанти замінували за собою практично кожен метр, що гарантує роботу по розмінуванню поліцейським на довгі роки.

Цей процес потребує неабиякої пильності та обережності, адже найменша помилка може коштувати життя.

«Але досвід, професійність і мужність наших вибухотехніків - перемагають усе. Вони впевнено очищають рідні території від ворожого залізяччя, аби забезпечити безпеку людей на подальші роки. Скурпульозно. Витончено. Грамотно. Без права на помилку!» - розповіли про роботу вибухотехніків у поліції.


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Теги: поліція, війна, наближають перемогу
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