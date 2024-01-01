Сапери з Волині щодня знешкоджують сотні мін на звільнених територіях

Щодня вибухотехніки Волині виявляють та знешкоджують сотні мін та снарядів на звільнених територіях України.Про це у телеграмі повідомляє поліція Волині.Окупанти замінували за собою практично кожен метр, що гарантуєполіцейським на довгі роки.Цей процес потребує неабиякої пильності та обережності, адже найменша помилка може коштувати життя.«Але досвід, професійність і мужність наших вибухотехніків - перемагають усе. Вони впевнено очищають рідні території від ворожого залізяччя, аби забезпечити безпеку людей на подальші роки. Скурпульозно. Витончено. Грамотно. Без права на помилку!» - розповіли про роботу вибухотехніків у поліції.