Росіяни під ранок вдарили селищній раді на Харківщині

Росіяни під ранок вдарили селищній раді на Харківщині
Одна людина загинула та дві постраждали — наслідки обстрілу Борівської громади.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, 3 липня, о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради.

Внаслідок дій росіян загинув чоловік.

Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Росіяни під ранок вдарили селищній раді на Харківщині

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Теги: Харківщина, сільрада, обстріл
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