Росіяни під ранок вдарили селищній раді на Харківщині
Сьогодні, 10:00
Одна людина загинула та дві постраждали — наслідки обстрілу Борівської громади.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні, 3 липня, о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради.
Внаслідок дій росіян загинув чоловік.
Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні, 3 липня, о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради.
Внаслідок дій росіян загинув чоловік.
Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині згоріло сіносховище. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Росіяни під ранок вдарили селищній раді на Харківщині
Сьогодні, 10:00
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:00