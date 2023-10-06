Росіяни під ранок вдарили селищній раді на Харківщині





Про це Олег Синєгубов.



"Сьогодні, 3 липня, о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради.



Внаслідок дій росіян загинув чоловік.



Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одна людина загинула та дві постраждали — наслідки обстрілу Борівської громади.Про це повідомив голова ОВА"Сьогодні, 3 липня, о 04:50 в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради.Внаслідок дій росіян загинув чоловік.Госпіталізовано 50-річного чоловіка. У 75-річної жінки — гостра реакція на стрес", - йдеться в повідомленні.

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