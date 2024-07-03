ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати путіну українські території

ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати путіну українські території
Видання Politico опитало експертів та чиновників у сфері міжнародної політики та безпеки щодо планів Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі.

Після повернення до Білого дому республіканець, як стверджують журналісти, здійснить реорганізацію Альянсу за дворівневою моделлю, пише LB.ua.

Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США.

Інші ж у випадку нападу Америка на чолі з Трампом не захищатиме. У команді експрезидента це не вважають порушенням 5 статті Північноатлантичного договору, вказуючи на її гнучке формулювання та відсутність вимоги надавати жертві агресії саме військову допомогу.

Також Трамп хоче суттєво змістити акценти в Альянсі на Європу, змушуючи країни Старого Світу брати на себе більші зобов'язання щодо зброї та військ. Його не влаштовує ситуація, за якої фінансова та ресурсна частка США в НАТО удесятеро перевищує показники Німеччини.

Що ж до України, то республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.

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Теги: Трамп, НАТО, Україна
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