ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати путіну українські території

Дональда Трампа припинити війну в Україні та роль НАТО у цьому процесі.



Після повернення до Білого дому республіканець, як стверджують журналісти, здійснить реорганізацію Альянсу за дворівневою моделлю, пише



Лише ті країни, які будуть фінансувати сферу оборони на суму не менше 2% свого ВВП, зможуть розраховувати на підтримку з боку США.



Інші ж у випадку нападу Америка на чолі з Трампом не захищатиме. У команді експрезидента це не вважають порушенням 5 статті Північноатлантичного договору, вказуючи на її гнучке формулювання та відсутність вимоги надавати жертві агресії саме військову допомогу.



Також Трамп хоче суттєво змістити акценти в Альянсі на Європу, змушуючи країни Старого Світу брати на себе більші зобов'язання щодо зброї та військ. Його не влаштовує ситуація, за якої фінансова та ресурсна частка США в НАТО удесятеро перевищує показники Німеччини.



Що ж до України, то республіканець справді прагне швидко завершити війну, але для цього готовий змусити Київ віддати Путіну території - щонайменше Крим та Донбас. Він також підтримує принцип нерозширення НАТО на схід, що фактично позбавляє шансів на приєднання до Альянсу не лише Україну, але й Грузію. Трамп вважає "помилкою" обіцяти Україні майбутнє в НАТО і засуджує політику чинного президента США Джо Байдена щодо цього питання.

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