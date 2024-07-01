Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот росії





Про це пише



Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.



Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.



Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів.



У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії в ніч на середу, близько 3.00 за місцевим часом, безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.Про це пише Українська правда Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.Раніше мер Новоросійськапопередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів.У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту рф.

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