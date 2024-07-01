Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот росії

Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот росії
У росії в ніч на середу, близько 3.00 за місцевим часом, безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.

Про це пише Українська правда.

Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.

Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів.

У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту рф.

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Теги: Україна, росія, війна
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