Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот росії
Сьогодні, 09:50
У росії в ніч на середу, близько 3.00 за місцевим часом, безпілотні катери атакували місто Новоросійськ.
Про це пише Українська правда.
Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.
Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.
Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів.
У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда.
Місцева влада просила жителів міста не підходити до вікон та сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.
Раніше мер Новоросійська Андрій Кравченко попередив про небезпеку атаки безекіпажних катерів, вулиці поблизу набережної перекрили, у місті лунала тривога.
Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів.
У Новоросійську є військово-морська база Чорноморського флоту рф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині згоріло сіносховище. ФОТО
Сьогодні, 10:10
Росіяни під ранок вдарили селищній раді на Харківщині
Сьогодні, 10:00
Безпілотні катери атакували Новоросійськ, де базується Чорноморський флот росії
Сьогодні, 09:50
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:00