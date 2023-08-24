Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість
Сьогодні, 13:10
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником одного з відділів Ківерцівської міської ради службової недбалості.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, посадовець, неналежно виконуючи свої обов'язки при здійсненні закупівлі у суб'єкта господарювання шкільних меблів, не перевірив їхню відповідність чинним державним стандартам та вимогам Методичних рекомендацій МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи.
Внаслідок цього за понад 188 тис. грн з місцевого бюджету були закуплені 238 комплектів меблів, які стандартам не відповідали, чим завдано істотної шкоди інтересам держави.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, посадовець, неналежно виконуючи свої обов'язки при здійсненні закупівлі у суб'єкта господарювання шкільних меблів, не перевірив їхню відповідність чинним державним стандартам та вимогам Методичних рекомендацій МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи.
Внаслідок цього за понад 188 тис. грн з місцевого бюджету були закуплені 238 комплектів меблів, які стандартам не відповідали, чим завдано істотної шкоди інтересам держави.
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Коментарі 1
Грибук чи що? Посадовець цей
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