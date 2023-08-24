Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість

Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником одного з відділів Ківерцівської міської ради службової недбалості.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, посадовець, неналежно виконуючи свої обов'язки при здійсненні закупівлі у суб'єкта господарювання шкільних меблів, не перевірив їхню відповідність чинним державним стандартам та вимогам Методичних рекомендацій МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи.Внаслідок цього за понад 188 тис. грн з місцевого бюджету були закуплені 238 комплектів меблів, які стандартам не відповідали, чим завдано істотної шкоди інтересам держави.