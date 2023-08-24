Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість

Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість
Прокурори Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення начальником одного з відділів Ківерцівської міської ради службової недбалості.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець, неналежно виконуючи свої обов'язки при здійсненні закупівлі у суб'єкта господарювання шкільних меблів, не перевірив їхню відповідність чинним державним стандартам та вимогам Методичних рекомендацій МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи.

Внаслідок цього за понад 188 тис. грн з місцевого бюджету були закуплені 238 комплектів меблів, які стандартам не відповідали, чим завдано істотної шкоди інтересам держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: посадовець, Волинь, службова недбалість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Грибук чи що? Посадовець цей
Відповісти
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зональні відключення світла: новий фейк у соцмережах
Сьогодні, 13:56
Розповіли, де у Луцьку розташовані острівці безпеки
Сьогодні, 13:37
Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість
Сьогодні, 13:10
На Волині винесли вирок сестрам, які вбили немовля
Сьогодні, 13:00
У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет
Сьогодні, 12:51
Схожі новини
На Волині посадовець Держспоживслужби вимагав хабарі за невтручання в роботу лабораторій на ринках На Волині посадовець Держспоживслужби вимагав хабарі за невтручання в роботу лабораторій на ринках
16 лютий, 10:10
Заступника голови селищної ради на Волині оштрафували за отримання хабарів Заступника голови селищної ради на Волині оштрафували за отримання хабарів
24 серпень, 2023, 12:30
Стало відомо ім'я посадовця з Волині, який за гроші пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у виїзді за кордон Стало відомо ім'я посадовця з Волині, який за гроші пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у виїзді за кордон
14 липень, 2023, 15:10
Судитимуть волинського посадовця, який «погорів» на хабарі в 4 тисячі доларів Судитимуть волинського посадовця, який «погорів» на хабарі в 4 тисячі доларів
21 липень, 2022, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зональні відключення світла: новий фейк у соцмережах
Сьогодні, 13:56
 0
Розповіли, де у Луцьку розташовані острівці безпеки
Сьогодні, 13:37
 0
Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість
Сьогодні, 13:10
 0
На Волині винесли вирок сестрам, які вбили немовля
Сьогодні, 13:00
 0
У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8