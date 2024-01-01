Зональні відключення світла: новий фейк у соцмережах

У соціальних мережах та месенджерах поширюють новий фейк про так звані зональніПро це у телеграмі повідомляє Укренерго.«Обережно, нова брехня і фейк. Цього разу - вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень», - зазначили енергетики.Вони стверджують, що це – вчергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації.«Будь ласка, щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками росії, користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міненерго та вашого обленерго», - йдеться у повідомленні.