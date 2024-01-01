Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»

Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка восени розпочне новий сезон вистав. Нині тривають репетиції. Іде клопітка та захоплююча робота над прем'єрою під назвою «Останній гречкосій», яка й стане стартом театральних подій у Луцьку.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"Постановником проєкту запросили знаного українського режисера, заслуженого діяча мистецтв України Ореста Огородника, який відомий, зокрема, волинській мистецькій спільноті за втіленням на нашій сцені у 2010 році веселої трагедії «Криза». Зазначимо, що вона з аншлагами йшла на сцені театру майже 10 років. На рахунку режисера також понад 20 художніх постановок в країні", – йдеться у повідомленні.

Головні ролі у майбутній виставі зіграють: народний артист України Януш Юхницький, актор Національного театру імені Марії Заньковецької та наш земляк з Луцька, Петро Савош, заслужений артист України.
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»

"У цій роботі також задіяні постановочна група та понад 30 артистів театру, серед яких: заслужені артисти України, провідні майстри сцени та професіонали акторської справи. Дехто із них потрапив в об'єктив фотографа під час однієї з перших репетицій. Що ж це буде – дізнаєтесь восени", – інтригують у театрі.
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»
Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»

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Теги: театр, новий сезон, Луцьк
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