Волинський драмтеатр готується відкрити ювілейний 85-ий сезон прем'єрою «Останній гречкосій»





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"Постановником проєкту запросили знаного українського режисера, заслуженого діяча мистецтв України Ореста Огородника, який відомий, зокрема, волинській мистецькій спільноті за втіленням на нашій сцені у 2010 році веселої трагедії «Криза». Зазначимо, що вона з аншлагами йшла на сцені театру майже 10 років. На рахунку режисера також понад 20 художніх постановок в країні", – йдеться у повідомленні.



Головні ролі у майбутній виставі зіграють: народний артист України Януш Юхницький, актор Національного театру імені Марії Заньковецької та наш земляк з Луцька, Петро Савош, заслужений артист України.



"У цій роботі також задіяні постановочна група та понад 30 артистів театру, серед яких: заслужені артисти України, провідні майстри сцени та професіонали акторської справи. Дехто із них потрапив в об'єктив фотографа під час однієї з перших репетицій. Що ж це буде – дізнаєтесь восени", – інтригують у театрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка восени розпочне новий сезон вистав. Нині тривають репетиції. Іде клопітка та захоплююча робота над прем'єрою під назвою «Останній гречкосій», яка й стане стартом театральних подій у Луцьку.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."Постановником проєкту запросили знаного українського режисера, заслуженого діяча мистецтв України, який відомий, зокрема, волинській мистецькій спільноті за втіленням на нашій сцені у 2010 році веселої трагедії «Криза». Зазначимо, що вона з аншлагами йшла на сцені театру майже 10 років. На рахунку режисера також понад 20 художніх постановок в країні", – йдеться у повідомленні.Головні ролі у майбутній виставі зіграють: народний артист України, актор Національного театру імені Марії Заньковецької та наш земляк з Луцька,, заслужений артист України."У цій роботі також задіяні постановочна група та понад 30 артистів театру, серед яких: заслужені артисти України, провідні майстри сцени та професіонали акторської справи. Дехто із них потрапив в об'єктив фотографа під час однієї з перших репетицій. Що ж це буде – дізнаєтесь восени", – інтригують у театрі.

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