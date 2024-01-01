Розповіли, де у Луцьку розташовані острівці безпеки

Розповіли, де у Луцьку розташовані острівці безпеки
Із 2018 року на нерегульованих пішохідних переходах, де є 4 та більше смуг руху обов’язково мають встановлюватися острівці безпеки. Ось дані, де вони є у Луцьку.

Про це пише телеграмканал misto.media.

8 острівців безпеки встановлені на переходах без світлофорів на просп. Волі, по 2 — на вул. Ківерцівській, Набережній та Окружній. Один острівець облаштований на просп. Президента Грушевського, відповіли на запит у Луцькій міськраді.

Також острівцями безпеки обладнані регульовані пішохідні переходи на вул. Володимирській, Львівській та Героїв УПА.

Острівці безпеки важливі для комфорту як пішоходів, так і водіїв, розповіла речниця патрульної поліції Волині Єлена Гасюк.

«Пішоходам вони дозволяють безпечніше перейти дорогу, де є дві та більше смуг руху в одному напрямку. Водіям — завчасно зреагувати на появу пішохода та зменшити швидкість руху», — повідомила речниця.

Острівці безпеки також служать для кращого відокремленого повороту праворуч та ліворуч.

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Теги: дороги, Волинь
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