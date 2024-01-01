На Волині винесли вирок сестрам, які вбили немовля

На Волині винесли вирок сестрам, які вбили немовля
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок двом сестрам Вікторії та Іванні Савчук за вбивство новонародженої дитини. Одна з обвинувачених відразу після пологів у туалеті спеціально не перев’язала дочці пуповину та вдарила її по голові, а інша – поклала ще живе немовля у килим і закопала.

Обом жінкам призначили по 5 років позбавлення волі, повідомляє ZAXID.NET з посиланням на вирок суду.

Інцидент трапився 29 липня 2019 року в місті Устилуг Володимирського району. Близько 11:00 обвинувачена народила у туалеті здорову дитину вагою понад 4140 грам. Після цього жінка умисно не перев’язала дочці пуповину та вдарила її по голові, чим спричинила перелом лівої тім’яної кістки та крововилив у мозок.

Через декілька хвилин сестра обвинуваченої зайшла у приміщення, де виявила немовля без свідомості. Вважаючи, що новонароджена племінниця мертва, вона поклала її у килимок та поліетиленовий пакет, після чого закопала на сусідній земельній ділянці.

Матір дитини свою вину заперечила і стверджувала у суді, що наміру вбивати не мала. Факт вагітності приховувала від усіх, зокрема, й членів родини, оскільки не вважала за потрібне про це розповідати. Зазначила, що 29 липня їй стало зле на роботі, тому вона поїхала додому. За словами жінки, пологів вона не пам’ятає, знає лише те, що опинилась в лікарні вже без дитини.

Сестра породіллі також свою вину заперечила. Розповіла, що того дня виявила сестру в крові біля туалету, а поруч – дитину, яка була без ознак життя. Вона нібито була переконана, що немовля мертве, тому загорнула його в килимок, поклала в поліетиленовий пакет і закопала.

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала від удушення. Тобто, після того, як її закопали.

Суддя Сергій Панасюк визнав матір немовляти винною за ч.2 ст.15, ст.117 ККУ (замах на умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини), а її сестру – за ч.1 ст.119 ККУ (вбивство, вчинене через необережність). Двом жінкам призначили по 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: вбивство, Волинь
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