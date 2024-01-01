Поліція розшукує двох зниклих безвісти підлітків з Волині. ФОТО

Поліція розшукує двох зниклих безвісти підлітків з Волині. ФОТО
Ковельські поліцейські розшукують безвісти зниклих неповнолітніх.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Підлітки 1 липня 2024 року близько 00:00 пішли з дому, що у селі Зелена Ковельського району та до цього часу не повернулися. Де перебувають зараз - невідомо.

Каналош Йосип Йосипович, 13 березня 2008 року народження, житель села Зелена Ковельського району.

Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, очі карі.

Був одягнений: у чорну кофту та чорні штани.
Поліція розшукує двох зниклих безвісти підлітків з Волині. ФОТО

Нагловська Мілана Радиславівна, 02 жовтня 2010 року народження, жителька села Зелена Ковельського району.

Була одягнена: рожеву футболку, світло-сині джинси, гумові капці блакитного кольору з пандою.
Поліція розшукує двох зниклих безвісти підлітків з Волині. ФОТО

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітніх, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, поліція, підлітки, зникли безвісти
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