Поліція розшукує двох зниклих безвісти підлітків з Волині. ФОТО

Ковельські поліцейські розшукують безвісти зниклих неповнолітніх.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Підлітки 1 липня 2024 року близько 00:00 пішли з дому, що у селі Зелена Ковельського району та до цього часу не повернулися. Де перебувають зараз - невідомо., 13 березня 2008 року народження, житель села Зелена Ковельського району.зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, очі карі.у чорну кофту та чорні штани., 02 жовтня 2010 року народження, жителька села Зелена Ковельського району.: рожеву футболку, світло-сині джинси, гумові капці блакитного кольору з пандою."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітніх, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.