Поліція розшукує двох зниклих безвісти підлітків з Волині. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Ковельські поліцейські розшукують безвісти зниклих неповнолітніх.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Підлітки 1 липня 2024 року близько 00:00 пішли з дому, що у селі Зелена Ковельського району та до цього часу не повернулися. Де перебувають зараз - невідомо.
Каналош Йосип Йосипович, 13 березня 2008 року народження, житель села Зелена Ковельського району.
Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, очі карі.
Був одягнений: у чорну кофту та чорні штани.
Нагловська Мілана Радиславівна, 02 жовтня 2010 року народження, жителька села Зелена Ковельського району.
Була одягнена: рожеву футболку, світло-сині джинси, гумові капці блакитного кольору з пандою.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітніх, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Підлітки 1 липня 2024 року близько 00:00 пішли з дому, що у селі Зелена Ковельського району та до цього часу не повернулися. Де перебувають зараз - невідомо.
Каналош Йосип Йосипович, 13 березня 2008 року народження, житель села Зелена Ковельського району.
Прикмети: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору, очі карі.
Був одягнений: у чорну кофту та чорні штани.
Нагловська Мілана Радиславівна, 02 жовтня 2010 року народження, жителька села Зелена Ковельського району.
Була одягнена: рожеву футболку, світло-сині джинси, гумові капці блакитного кольору з пандою.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження неповнолітніх, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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