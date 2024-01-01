Загін спецрозвідки ВМС звільнив із російського полону морпіха

Загін спеціальної розвідки ВМС ЗС України "Янголи" провів багатоетапну спеціальну операцію по евакуації з тимчасово окупованої території України морського піхотинця.Про це у фейсбуці повідомили ВМС ЗСУ.Морпіх, виконуючи завдання, потрапив до російського полону, де провів близько півтора роки. За цей час він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими.З перших днів, якпотрапив до полону, військовослужбовці Загону спеціальної розвідки Військово-Морських Сил ЗСУ "Янголи" шукали варіанти, як повернути морпіха назад. А ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови.«До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на день морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина», – ділиться враженнямиДля визволення Олександра було залучено дуже багато сил. В результаті складної та багатоетапної операції, розробленою Управлінням розвідки Командування Війсково-Морських Сил ЗС України, "Янголам" вдалося провести успішну евакуацію та повернути 29-річного морського піхотинця. З міркувань безпеки, деталі операції не розкриваються.Зустріч матері та сина відбулася у кабінеті командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала, який особисто контролював проведення операції на всіх її етапах.«Ми пам'ятаємо про всіх. Про кожного матроса, кожного офіцера. Так, на жаль, багато наших хлопців у полоні, але ми усіх намагаємось повернути. Як сказав наш Президент: «Ми кожного памʼятаємо і кожного повернемо». Не так швидко, як бажаємо, але ми будемо докладати максимум зусиль», – зазначив командувач ВМС.Варто додати, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Проте, крім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським окупантам територій, загін виконує доволі широкий спектр завдань.«Я пишаюсь моєю командою! Вони реально серйозні хлопці», – зазначив Олексій Неїжпапа.