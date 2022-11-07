Дегустація книги: у багатьох кав’ярнях Луцька з’явилися мінібібліотеки
Сьогодні, 12:45
У низці кав’ярень Луцька з’явилися мінібібліотеки, аби популяризувати читання серед мешканців міста.
Ініціювала проєкт літературна платформа «Фронтера».
Протягом липня всі охочі зможуть почитати книжки українських та зарубіжних авторів, відвідавши один із закладів-партнерів «Фронтери». У кожній кав’ярні добірки видань відрізняються.
«Ми з партнерами підготували мінічитальні з книгами, які вам неодмінно сподобаються! Приходьте погортати, почитати, понюхати та посмакувати свою книгу», — кажуть у «Фронтері».
Книги можна почитати в таких закладах:
Happy Bakery (Лесі Українки, 61);
«Луцька Венеція» (Центральний парк та парк 900-річчя Луцька);
«Променад» (вхід до Центрального парку) – бібліотека;
2s bakery (вулиця Сенаторки Левчанівської, 5 та проспект Відродження, 26);
BAR11 (просп. Волі, 11);
«Курінь» (просп. Грушевського, 26);
«Непрохліб» (просп. Волі, 9);
«Культ» (просп. Волі, 57).
Крім цього, у 2s bakery з 4 липня можна скуштувати авторський літературний пиріг Ольги Кобилянської, а в Happy Bakery – косачівський кекс.
До слова, 27-28 липня у Луцьку відбудеться IV Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». На гостей очікує зустріч зі знаковими авторами та публіцистами з України, Польщі, Іспанії, Португалії, Франції. У програмі — два насичені дні розмов про літературу, а також поетичні читання, перекладацькі майстерні, музичні й театральні дійства, стендап тощо. Учасники фестивалю також збиратимуть кошти для благодійного фонду «Ангар. Україна», аби допомагати війську.
Квитки вже у продажі. Придбати можна за посиланням.
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Ініціювала проєкт літературна платформа «Фронтера».
Протягом липня всі охочі зможуть почитати книжки українських та зарубіжних авторів, відвідавши один із закладів-партнерів «Фронтери». У кожній кав’ярні добірки видань відрізняються.
«Ми з партнерами підготували мінічитальні з книгами, які вам неодмінно сподобаються! Приходьте погортати, почитати, понюхати та посмакувати свою книгу», — кажуть у «Фронтері».
Книги можна почитати в таких закладах:
Happy Bakery (Лесі Українки, 61);
«Луцька Венеція» (Центральний парк та парк 900-річчя Луцька);
«Променад» (вхід до Центрального парку) – бібліотека;
2s bakery (вулиця Сенаторки Левчанівської, 5 та проспект Відродження, 26);
BAR11 (просп. Волі, 11);
«Курінь» (просп. Грушевського, 26);
«Непрохліб» (просп. Волі, 9);
«Культ» (просп. Волі, 57).
Крім цього, у 2s bakery з 4 липня можна скуштувати авторський літературний пиріг Ольги Кобилянської, а в Happy Bakery – косачівський кекс.
До слова, 27-28 липня у Луцьку відбудеться IV Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». На гостей очікує зустріч зі знаковими авторами та публіцистами з України, Польщі, Іспанії, Португалії, Франції. У програмі — два насичені дні розмов про літературу, а також поетичні читання, перекладацькі майстерні, музичні й театральні дійства, стендап тощо. Учасники фестивалю також збиратимуть кошти для благодійного фонду «Ангар. Україна», аби допомагати війську.
Квитки вже у продажі. Придбати можна за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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