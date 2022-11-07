Дегустація книги: у багатьох кав’ярнях Луцька з’явилися мінібібліотеки





Ініціювала проєкт літературна платформа «Фронтера».



Протягом липня всі охочі зможуть почитати книжки українських та зарубіжних авторів, відвідавши один із закладів-партнерів «Фронтери». У кожній кав’ярні добірки видань відрізняються.



«Ми з партнерами підготували мінічитальні з книгами, які вам неодмінно сподобаються! Приходьте погортати, почитати, понюхати та посмакувати свою книгу», — кажуть у «Фронтері».



Книги можна почитати в таких закладах:



Happy Bakery (Лесі Українки, 61);



«Луцька Венеція» (Центральний парк та парк 900-річчя Луцька);



«Променад» (вхід до Центрального парку) – бібліотека;



2s bakery (вулиця Сенаторки Левчанівської, 5 та проспект Відродження, 26);



BAR11 (просп. Волі, 11);



«Курінь» (просп. Грушевського, 26);



«Непрохліб» (просп. Волі, 9);



«Культ» (просп. Волі, 57).



Крім цього, у 2s bakery з 4 липня можна скуштувати авторський літературний пиріг Ольги Кобилянської, а в Happy Bakery – косачівський кекс.



До слова, 27-28 липня у Луцьку відбудеться IV Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». На гостей очікує зустріч зі знаковими авторами та публіцистами з України, Польщі, Іспанії, Португалії, Франції. У програмі — два насичені дні розмов про літературу, а також поетичні читання, перекладацькі майстерні, музичні й театральні дійства, стендап тощо. Учасники фестивалю також збиратимуть кошти для благодійного фонду «Ангар. Україна», аби допомагати війську.



Квитки вже у продажі. Придбати можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У низці кав’ярень Луцька з’явилися мінібібліотеки, аби популяризувати читання серед мешканців міста.Ініціювала проєкт літературна платформа «Фронтера».Протягом липня всі охочі зможуть почитати книжки українських та зарубіжних авторів, відвідавши один із закладів-партнерів «Фронтери». У кожній кав’ярні добірки видань відрізняються.«Ми з партнерами підготували мінічитальні з книгами, які вам неодмінно сподобаються! Приходьте погортати, почитати, понюхати та посмакувати свою книгу», — кажуть у «Фронтері».Happy Bakery (Лесі Українки, 61);«Луцька Венеція» (Центральний парк та парк 900-річчя Луцька);«Променад» (вхід до Центрального парку) – бібліотека;2s bakery (вулиця Сенаторки Левчанівської, 5 та проспект Відродження, 26);BAR11 (просп. Волі, 11);«Курінь» (просп. Грушевського, 26);«Непрохліб» (просп. Волі, 9);«Культ» (просп. Волі, 57).Крім цього, у 2s bakery з 4 липня можна скуштувати авторський літературний пиріг Ольги Кобилянської, а в Happy Bakery – косачівський кекс.До слова, 27-28 липня у Луцьку відбудеться IV Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». На гостей очікує зустріч зі знаковими авторами та публіцистами з України, Польщі, Іспанії, Португалії, Франції. У програмі — два насичені дні розмов про літературу, а також поетичні читання, перекладацькі майстерні, музичні й театральні дійства, стендап тощо. Учасники фестивалю також збиратимуть кошти для благодійного фонду «Ангар. Україна», аби допомагати війську.Квитки вже у продажі. Придбати можна за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію