Чоловік, який образив в Одесі лікаря на протезах , ветерана ЗСУ, – ексрадник віцепрем’єрки Стефанішиної

Чоловік, який образив в Одесі лікаря на протезах , ветерана ЗСУ, – ексрадник віцепрем’єрки Стефанішиної
Відвідувач ветеринарної клініки Вадим Шевеленко, який 3 липня образив лікаря, ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.

Про це hromadske повідомили в Офісі віцепремʼєрки.

«Офіс віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб», — зазначили там.

І додали, що Вадим Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За інформацією ветерана Олега Симороза, Шевеленка, як позаштатного радника Стефанішиної, запрошували на наради та офіційні заходи за участі віцепремʼєрки, також він супроводжував її в поїздках.

Що сталося?

3 липня у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветераном Збройних сил України, коли, ймовірно, побачив, що той на протезах. Відвідувач хотів, щоб ветеринар підійшов до його собаки.

Ветеран опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему у свого собаки. На прохання ветерана розвернути тварину іншим боком чоловік запитав: «А ви не можете <підійти й> подивитися?».

На це ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік образливу лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти нах*й, п*дар, бл*дь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ветеран, ЗСУ, ветеринарна клініка, радник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дегустація книги: у багатьох кав’ярнях Луцька з’явилися мінібібліотеки
Сьогодні, 12:45
Загін спецрозвідки ВМС звільнив із російського полону морпіха
Сьогодні, 12:33
Чоловік, який образив в Одесі лікаря на протезах , ветерана ЗСУ, – ексрадник віцепрем’єрки Стефанішиної
Сьогодні, 12:17
Захисники за добу знищили 1200 російських солдатів
Сьогодні, 12:02
У лікарні помер 20-річний волинянин, який потрапив під вантажний потяг
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Загін спецрозвідки ВМС звільнив із російського полону морпіха Загін спецрозвідки ВМС звільнив із російського полону морпіха
Сьогодні, 12:33
В Україні право мобілізуватися до ЗСУ можуть 27 тисяч ув'язнених В Україні право мобілізуватися до ЗСУ можуть 27 тисяч ув'язнених
03 липень, 01:15
Вражаючі кадри: бій дівчини-штурмовика на Харківщині Вражаючі кадри: бій дівчини-штурмовика на Харківщині
02 липень, 16:18
Нацгвардійці збили російський Су-25 на Донеччині Нацгвардійці збили російський Су-25 на Донеччині
28 червень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зональні відключення світла: новий фейк у соцмережах
Сьогодні, 13:56
 0
Розповіли, де у Луцьку розташовані острівці безпеки
Сьогодні, 13:37
 0
Посадовця Ківерцівської міськради судитимуть за службову недбалість
Сьогодні, 13:10
 0
На Волині винесли вирок сестрам, які вбили немовля
Сьогодні, 13:00
 0
У Ковелі п'яний водій без прав втікав від патрульних і злетів у кювет
Сьогодні, 12:51
 0
Медіа
відео
1/8